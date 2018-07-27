Руденя: Тверская область продолжит поддержку ГК «АгроПромкомплектация»

Глава Тверской области в пятницу посетил предприятия ГК «АгроПромкомплектация» — животноводческий молочный комплекс в деревне Ручьи Конаковского района, Дмитрогорский молочный завод и Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод вместе с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым , совершающим рабочую поездку в регион. Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, Гордеев отметил активный рост производства, на котором качественно реализуется цепочка «от поля до прилавка».

"Проект реализован при поддержке федерального центра. Особого уважения заслуживают старания акционеров, коллектива, которые смогли создать такое масштабное высокотехнологичное производство. Мы, со своей стороны, будем оказывать необходимую поддержку для развития этого проекта на территории тверского региона", — приводятся в сообщении слова Рудени.

В частности, в рамках программы модернизации электросетевого комплекса региона запланировано увеличение мощностей для предприятия, по программе дорожного ремонта — приведение в нормативное состояние дорог, соединяющих производственные площадки с основными магистралями.

Как отметили в пресс-службе, с 2010 по 2016 годы в Тверской области реализованы инвестиционные проекты компании на 17 миллиардов рублей, создано более 1,1 тысячи рабочих мест. Предприятия ГК «АгроПромкомплектация» являются активными участниками мероприятий по импортозамещению. С 2016 года по настоящий момент объёмы господдержки комплекса из областного и федерального бюджета составили более 3,5 миллиардов рублей.

В настоящее время на территории Тверской области работают принадлежащие компании молочный комплекс «Дмитрогорское молоко» на 5,5 тысяч голов КРС голштино-фризской породы, инновационный молочный комплекс на 6,5 тысяч голов КРС в деревне Ручьи, свиноводческие комплексы «Дмитрогорский бекон» и «Ржевский бекон» мощностью свыше 250 тысяч голов свиней в год, свиноводческий комплекс «Селихово», Дмитрогорский молочный завод мощностью 43 тысячи тонн цельномолочной продукции в год, Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод мощностью 300 тонн продукции в сутки, комбикормовый завод, элеватор и растениеводческое предприятие. За первое полугодие 2018 года предприятиями группы произведено 24,6 тысячи тонн мяса в живом весе, 28,2 тысячи тонн молока.

В пресс-службе напомнили, что по итогам 2017 года общий объём продукции АПК Верхневолжья в денежном выражении составил 37,5 миллиардов рублей, в том числе 28,5 миллиардов рублей по отрасли животноводства, 9 миллиардов рублей — по отрасли растениеводства. Прогнозируемые показатели на 2018 год — 28,7 миллиарда рублей в животноводстве и 11,2 миллиарда рублей в растениеводстве. Финансовая поддержка отрасли из областного и федерального бюджетов составит более 1,9 миллиарда рублей.

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