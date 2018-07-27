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В Волгограде пройдет праздник «Сделано женщиной — сделано в Волгограде»
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В Волгограде пройдет праздник «Сделано женщиной — сделано в Волгограде» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
26 августа возле музея «Россия — моя история» состоится праздник «Сделано женщиной — сделано в Волгограде».
По данным пресс-службы городской администрации, на празднике состоится ярмарка товаров, сделанных женщинами-предпринимателями. Она пройдет по четырем направлениям: продукция заведений общепита; украшения, игрушки, одежда, аксессуары, букеты; образовательные центры, детские сады, event-агентства, туристические центры, школы дополнительного образования и лекторий, где спикеры поделятся своими бизнес-кейсами.
Помимо ярмарки на празднике пройдет закрытая дискуссия об образе современной женщины и концертная программа.
Отметим, для желающих присоединиться к празднику в качестве участника, необходимо прислать заявку на электронную почту opora-women34@mail.ru  Мероприятие продлится с 12.00 до 21.00.
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