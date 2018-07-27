Пациентка из Вологодска обвинила врачей в ожогах из-за неисправного операционного стола

Вологодский СК начал проверку городской больницы № 2 после получения пациенткой ожогов. Женщина уверена, что ее тело поразил разряд электрического тока из‐за неисправности электрооборудования операционного стола. Представитель потерпевший адвокат Николай Шалаевский получил постановление о возбуждении уголовного дела. Его копию он передал «360».

правоохранительные органы с заявлением обратился супруг пострадавшей женщины. Согласно его объяснениям, 18 июня потерпевшую экстренно госпитализировали в вологодскую больницу № 2 с диагнозом «острый холицистит». 21 июня ей провели лапароскопию (удаление желчного пузыря).

Следы ожогов он обнаружил у супруги сразу после проведенной ей операции. У женщины были обожжены бедренные поверхности обеих ног сзади. Мужчина уверен, что медицинская услуга была оказана не качественно и угрожала жизни его жены.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в областном главке СК. В действиях медицинского персонала усмотрели «ненадлежащее оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».