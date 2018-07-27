Движение ограничат в донской столице из-за матча «Ростов» — «Ахмат»

Движение на нескольких участках дорожной сети донской столицы из-за матча 1-тура РФПЛ между футбольными клубами «Ростов» и «Ахмат».

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, с 23.00 28 июля до 1.00 29 июля будет ограничено движение по улице Левобережной от кольцевого пересечения с Магистральной улицей общегородского значения до съезда с Ворошиловского моста.

Ограничения будут действовать также на Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной.

Кроме того, для транспорта закроют проезд с западной стороны стадиона «Ростов-Арена».

Напомним, матч «Ростов» — «Ахмат» состоится 28 июля на стадионе «Ростов-Арена». Начало встречи — в 21.30.