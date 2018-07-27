Ещё
Движение ограничат в донской столице из-за матча «Ростов» — «Ахмат»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение ограничат в донской столице из-за матча «Ростов» — «Ахмат» 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Движение на нескольких участках дорожной сети донской столицы из-за матча 1-тура РФПЛ между футбольными клубами «Ростов» и «Ахмат».
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, с 23.00 28 июля до 1.00 29 июля будет ограничено движение по улице Левобережной от кольцевого пересечения с Магистральной улицей общегородского значения до съезда с Ворошиловского моста.
Ограничения будут действовать также на Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной.
Кроме того, для транспорта закроют проезд с западной стороны стадиона «Ростов-Арена».
Напомним, матч «Ростов» — «Ахмат» состоится 28 июля на стадионе «Ростов-Арена». Начало встречи — в 21.30.
АиФ Ростов: последние новости
В какое время можно увидеть лунное затмение 27 июля 2018 года? Где можно увидеть великое противостояние Марса 27 июля 2018 года? Правда, что на Дону появились ядовитые пауки – каракурты?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной379
Захарченко ранен211
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий693
Россиян могут лишить права на выезд54
Тысячи крымчан подозревают в измене родине111
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Политика
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение