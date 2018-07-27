С новым «Лидером» в Арктике Россия оставит США далеко позади

США еще год назад был поставлен вопрос об острой необходимости новой ледокольной программы для усиления своих позиций в Арктике. При этом сравнивать ледокольные планы США и России просто не имеет смысла, уверены эксперты, так как даже без учета новейшего проекта «Лидер» российский ледокольный флот на голову превосходит американский.

Минпромторге рассказали о судьбе нового атомного ледокола проекта 10510 «Лидер», который должен стать самым мощным в мире и единственным, способным обеспечивать круглогодичную проводку судов по Северному морскому пути при толщине льда свыше четырех метров.

Предполагается, что его строительством займется судостроительный комплекс «Звезда» на Дальнем Востоке, заявил заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев . Он добавил, что параллельно сейчас продолжается строительство сразу трех атомных ледоколов проекта 22220 «Арктика», а также планируется строительство серии дизельных ледоколов.

«Все арктические государства сегодня признают лидерство России в навигации по Северному морскому пути. За 25 лет новейшей истории наши позиции не утрачены и по-прежнему признаются на международном уровне. Для сохранения подобной ситуации в будущем, мы имеем все необходимые компетенции и уникальную школу ледокольщиков. При этом нам нужно не только сохранять имеющиеся наработки в области создания ледоколов, но и укреплять их, строя новые корабли.

Не иметь собственных ледоколов при использовании Севморпути означает отдавать «арктический фасад» России на откуп более успешным соседям, у которых эти ледоколы неизбежно появятся. На первое место выходит вопрос суверенитета и постоянного присутствия в Арктике, а не чисто хозяйственной деятельности», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» директор Центра экономики Севера и Арктики, профессор и доктор географических наук Александр Пилясов.

Новым атомным ледоколам России по силам справиться с подобными задачами, а «Лидер» с мощностью 120 МВт должен по праву стать флагманом всего ледокольного флота страны. Как отмечает военно-морской эксперт Прохор Тебин, аналогов у этого проекта в мире на сегодня просто нет, и это естественное положение вещей, потому что атомными ледоколами обладает только Россия.

И даже если другие страны прямо сейчас начнут развивать данное направление, у них вряд ли что-то получится, так как у них просто отсутствуют необходимые компетенции, отмечает эксперт. А интерес к строительству ледоколам в мире действительно растет. В тех США еще год назад был поставлен вопрос об острой необходимости новой ледокольной программы для усиления своих позиций в Арктике. Активно развивается и Китай , интересы которого продиктованы увеличением роли Северного морского пути в вопросе транспортировки грузов в Востока на Запад.

«Это объективные обстоятельства, у нас сейчас резко растет грузооборот по Севморпути, превосходя объемы рекордных 1986-1987 годов, когда он составлял около 6 млн тонн. На тот момент цифры считались просто колоссальные, но сейчас за счет создания СПГ-производств в Арктике и вывоза оттуда углеводородов для ледокольного флота возникает реальная работа. Правда пока загрузка происходит в основном за счет европейского направления, объемы на азиатском направлении оставляют желать лучшего.

В то же время критики использования ледокольного флота для транспортировки грузов по Севморпути говорят о потеплении в регионе и предлагают перевести корабли на спутниковую навигацию, чтобы проводить суда ледового класса без всяких ледоколов. Но практика показывает, что молодой лед в виде айсбергов также представляет большую опасность, поэтому ледоколы здесь крайне нужны», — отмечает Александр Пилясов.

В целом реализация программы строительства ледокольного флота со ставкой на новые перспективные типы атомных ледоколов позволяет России сохранить ее роль и статус в Арктике, а также получить экономические преимущества от их использования в транспортировке грузов при растущих объемах загрузки Севморпути.