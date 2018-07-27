В Ростовской области открылся новый ЖД-вокзал на линии Журавка-Миллерово

Сегодня, 27 июля, на площадке вокзального комплекса Кутейниково в Чертковском районе губернатор Василий Голубев и начальник СКЖД Владимир Пястолов перерезали символическую ленточку. Современный вокзал площадью более 1000 квадратных метров оснащен всей необходимой инфраструктурой для удобства пассажиров. Залы ожидания, камеры хранения, буфет, технические помещения, все они приспособлены для движения не только обычных, но и маломобильных групп пассажиров. Сооружены три пассажирские платформы и пешеходный мост с подъемными платформами для пассажиров с ограниченными возможностями.

Строительство участка Журавка — Миллерово началось в 2015 году. Движение по новому участку в обход Украины началось в августе 2017 года. Железная дорога проходит по территории Ростовской и Воронежской области . В перспективе она рассматривается в качестве элемента инфраструктуры проектируемой высокоскоростной магистрали « Москва — Адлер». По новому участку дороги ежедневно курсирует более 120 пассажирских поездов и более трех десятков товарных составов. Сейчас новый железнодорожный вокзал на станции Кутейниково обслуживает 44 поезда дальнего следования, ежесуточный транзит станции — почти 200 человек.

— Вокзальный комплекс — важная составляющая новой железнодорожной ветки Журавка–Миллерово, движение по которой в обход Украины открыто в 2017 году. На территории области в Миллеровском и Чертковском районах построено 69 км железнодорожного пути, создано 5 станций, включая вокзал в Кутейниково. Железнодорожная инфраструктура заметно влияет на темпы роста городов и районов, расширяет поле для экономической деятельности и решения социальных вопросов, — сказал Василий Голубев.