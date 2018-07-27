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В Ростовской области открыли вокзал на ж/д ветке в обход Украины
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В Ростовской области открыли вокзал на ж/д ветке в обход Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл — РИА Новости. РЖД открыли в Чертковском районе Ростовской области новый железнодорожный вокзал на линии Журавка–Миллерово, движение по которой осуществляется в обход Украины, сообщает правительство Ростовской области.
В здании на площади более 1 тысячи квадратных метров обустроены зал ожидания, билетные кассы, камера хранения, буфет, служебные и технические помещения. Одновременно здесь могут находиться до 100 человек. Сооружены три пассажирские платформы и пешеходный мост с подъемными платформами для пассажиров с ограниченными возможностями. Для обеспечения безопасности возведен досмотровый павильон и установлена система видеонаблюдения из 50 видеокамер.
"На линии Журавка-Миллерово ежедневно курсируют 60 пар пассажирских поездов. Сегодня на станции Кутейниково для посадки и высадки пассажиров останавливаются до 44 пар поездов дальнего следования. Ежесуточно станция отправляет и принимает более 180 пассажиров", — сказал начальник СКЖД Владимир Пястолов.
Предполагается, что инфраструктура вокзала получит дальнейшее развитие, в ближайшее время здесь появятся дополнительно еще восемь путей.
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