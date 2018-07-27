Ещё
Инвестор предложил вложить более 800 млн рублей в уличное освещение Ижевска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара

Инвестор предложил вложить более 800 млн рублей в уличное освещение Ижевска 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. «Ростелеком» предложил вложить 851 млн рублей в уличное освещение столицы Удмуртии. Проект обсудили на инвестсовете в администрации Ижевска в пятницу, 27 июля.
В ходе своего доклада руководитель направления МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Руслан Рахимов отметил, что компания предлагает не растягивать замену оборудования на светодиодное на 5-6 лет, в том числе инвестор готов поменять существующие кабеля на более безопасные. Речь идет о концессионном соглашении сроком на 15 лет.
Рахимов отметил, что в данном случае город в том числе сможет переложить ответственность по ремонту оборудования на концессионера. Это важно, так как средний износ оборудования на данный момент составляет более 40 процентов.
«При концессии все данные риски переносятся на концессионера», — сказал Рахимов.
По его словам, сэкономленные за счет заключения концессии средства можно будет потратить на освещение районов, которые нуждаются в установке дополнительных светильников.
Как рассказал директор МКП Ижевск «Горсвет» Сергея Кныжова, сейчас в столице Удмуртии насчитывается 30295 светильников и 924 км линий электропередачи, 593 км из которых воздушные. Кныжов отметил, что в ближайшие 15 лет также понадобится заменить около 2,5 тыс. опор. Всего в управлении «Горсвета» их более 12,5 тыс.
Комиссия приняла решение доработать проект в составе рабочей группы.
ИА «Сусанин»: последние новости
Власти Москвы решили снести съемочную площадку «Дома-2» Смертность в роддомах США оказалась самой высокой в мире В России могут закрыть все визовые центры
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной387
Захарченко ранен211
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий693
Россиян могут лишить права на выезд54
Тысячи крымчан подозревают в измене родине111
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:49
Криминального авторитета убили на празднике
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение