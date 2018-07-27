Асфальт отремонтировали во дворе на Костромской

После обращения жительницы Алтуфьевского района на портал «Наш город» во дворе дома 12А по Костромской улице привели в порядок асфальт. О проведении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«Работы по ремонту асфальтового покрытия выполнены, замечания устранены», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах.