Браконьера, застрелившего под Березовским человека вместо лося, отправили в колонию на два года

Березовский городской суд вынес приговор четверым браконьерам за убийство человека, которого в лесу приняли за лося, сообщает прокуратура Свердловской области

Все началось с того, что уроженцы поселка Монетного в городе Березовском братья Сазоновы — 45-летний Иван и 43-летний Сергей вместе с двумя жителями Екатеринбурга — 33-летними Андреем Кадниковым и Евгением Князевым в сентябре 2017 года незаконно охотились на лосей неподалеку от поселков Монетного и Первомайского. Кадников , Князев и Иван Сазонов должны были выследить и отстрелить добычу, а Сергей Сазонов — помочь разделать тушу и перевезти мясо.

Согласно распределенным ролям 20 сентября 2017 года Кадников, Князев и Иван Сазонов тремя выстрелами убили лося. Иван Сазонов поехал домой, чтобы оставить там ружья, пока остальные разделывали тушу.

По дороге к дому, услышав шум ломающихся веток и увидев в кустах силуэт, как ему показалось, животного, Сазонов, который был к тому же пьян, прицелился и выстрелил в сторону шума и силуэта. Но это был не лось, а местный житель, и пуля попала ему прямо в сердце.

Суд назначил Ивану Сазонову наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься охотой на срок 3 года, Андрею Кадникову — в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года, Евгению Князеву — в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, Сергею Сазонову — в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Также суд удовлетворил иск областного минприроды о возмещении ущерба за убитого лося в размере 121,5 тыс. рублей.