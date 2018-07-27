Миронов: «Справедливая Россия» заняла второе место по количеству внесённых и принятых законопроектов

Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга главы палаты Вячеслава Володина и лидеров парламентских фракций, посвящённом итогам весенней сессии.

«Несмотря на то что наша фракция самая малочисленная в Госдуме — 23 человека, она заняла второе место после «Единой России» по количеству внесённых законопроектов. «Единая Россия» внесла 193 инициативы, «Справедливая Россия» -122, ЛДПР — 105, КПРФ — 95», — сказал Миронов.

По его словам, эффективность депутатского корпуса измеряется принятыми законами. В этом случае эсеры оказались на втором месте. Президентом было подписано 11 законов «Справедливой России».

Миронов уверен, что после отпуска у палаты будет много работы, но нынешний год ознаменовался титанической работой по «разгребанию законодательных завалов». «Мы рассмотрели более 2 тысяч инициатив прошлых созывов», — заявил он.

«И большое спасибо спикеру Вячеславу Володину за отличную организацию работы палаты», — добавил Сергей Миронов.