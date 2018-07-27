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Миронов: «Справедливая Россия» заняла второе место по количеству внесённых и принятых законопроектов
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Миронов: «Справедливая Россия» заняла второе место по количеству внесённых и принятых законопроектов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что руководимая им фракция заняла второе место после «Единой России» по количеству внесённых, принятых и подписанных президентом законов.
Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга главы палаты Вячеслава Володина и лидеров парламентских фракций, посвящённом итогам весенней сессии.
«Несмотря на то что наша фракция самая малочисленная в Госдуме — 23 человека, она заняла второе место после «Единой России» по количеству внесённых законопроектов. «Единая Россия» внесла 193 инициативы, «Справедливая Россия» -122, ЛДПР — 105, КПРФ — 95», — сказал Миронов.
По его словам, эффективность депутатского корпуса измеряется принятыми законами. В этом случае эсеры оказались на втором месте. Президентом было подписано 11 законов «Справедливой России».
Миронов уверен, что после отпуска у палаты будет много работы, но нынешний год ознаменовался титанической работой по «разгребанию законодательных завалов». «Мы рассмотрели более 2 тысяч инициатив прошлых созывов», — заявил он.
«И большое спасибо спикеру Вячеславу Володину за отличную организацию работы палаты», — добавил Сергей Миронов.
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