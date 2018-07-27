Торговым объектам придется организовать антитеррористическую защиту

Из-за массового скопления людей места осуществления торговли относятся к объектам, подлежащим антитеррористической защите. Необходимость организации такой защиты изложена в Требованиях Постановления Кабмина от 19.10.2017 № 1273.

Минпромторг решил выпустить разъяснения к данным Требованиям.

В них ведомство определяет круг лиц, ответственных за организацию антитеррористических мероприятий: это собственники и руководители торговых объектов.

Они обязаны:

обследовать объекты; присвоить им категории; разработать паспорт безопасности.

Отвечать за выполнение антитеррористических требований к торговым объектам и координировать мероприятия в этой сфере будут уполномоченные на это местные органы власти. В их функции входит создание перечня объектов торговли, находящихся на территории субъекта. Цель перечня — присвоить объектам категории антитеррористической защиты.

О внесении торговой точки в указанный список ответственный орган обязан уведомить их владельцев в течение 1 месяца. Такой же срок дается собственникам объектов для организации комиссии по присвоению объекту категории. На работу комиссии отводится тот же период времени.

Минпромторг рекомендует представителям местных властей не обходить своим вниманием работу указанных комиссий и оказывать помощь и на этапе организации антитеррористических мероприятий, и на этапе их контроля.

«Разъяснения о порядке применения требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий)»

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»