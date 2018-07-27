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Президент ЮАР объяснил, почему страна не может развивать атомную энергетику
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Президент ЮАР объяснил, почему страна не может развивать атомную энергетику 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил на брифинге после саммита БРИКС, что из-за финансовых трудностей страна пока не может позволить себе развивать атомную энергетику.
"Что касается атомной сферы, потому что наша экономика не на том уровне, на котором хотелось бы, и у нас большие финансовые трудности, мы не можем продолжать развивать атомную программу. Президент (России Владимир) Путин отреагировал на это достаточно спокойно", — заявил Рамафоса.
Президент отметил, что позиция может измениться, когда в экономике страны наметится рост.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак на полях саммита БРИКС сообщил, что Южно-Африканская республика не отказывается от развития у себя атомной энергетики, и Россия может ей в этом помочь, но конкретные решения последуют после того, как ЮАР скорректирует свою энергетическую стратегию.
В начале 2017 года сообщалось, что госкорпорация «Росатом» подала материалы для участия в процедурах, предшествующих тендеру на строительство новых атомных энергоблоков в ЮАР. Но в апреле 2017 года одна из судебных инстанций ЮАР признала незаконными соглашения Южно-Африканской Республики с несколькими странами, в том числе с Россией, касающиеся сотрудничества в возможных проектах строительства АЭС. Мотивировкой этого решения стала необходимость принятия юридически более выверенных соглашений.
Осенью 2017 года Росатома заявлял, что готов возобновить переговорный процесс с ЮАР о возможности своего участия в проекте строительства новых атомных энергоблоков.
В настоящее время в ЮАР действует только одна АЭС «Куберг», состоящая из двух энергоблоков мощностью по 930 МВт. Правительство ЮАР в 2010 году утвердило план строительства в стране новых атомных энергоблоков общей установленной электрической мощностью 9600 МВт.
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