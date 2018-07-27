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Богачка подарила румыну 750 тысяч фунтов стерлингов, а потом засудила из‐за игровой зависимости
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Богачка подарила румыну 750 тысяч фунтов стерлингов, а потом засудила из‐за игровой зависимости 

360tv.ru 2 часа назад
66‐летняя Кристиан Шеллард подала в суд на 37‐летнего румына Кристиана Михалеа, которому сама дала 750 тысяч фунтов стерлингов. Она потребовала от бывшего возлюбленного вернуть большую часть средств, проигранную в азартных играх. Об этом сообщило The Daily Mail.
Кристиан одолжила своему румынскому бойфренду 500 тысяч фунтов стерлингов, чтобы помочь ему изменить жизнь. Эти деньги должны были пойти на покупку квартиры на ее имя, в которой парень мог бы жить до тех пор, пока не встанет на ноги, чтобы купить свое жилье. Еще 160 тысяч фунтов женщина одолжила на оплату медицинских счетов его отца. Еще 68 тысяч Кристиан выложила на покупку спорткара Porsche Panamera в подарок своему мускулистому плейбою.
Однако бойфренд поступил по-своему: он перевел деньги на румынские счета и спустил все в азартных играх. На деньги, что он не успел проиграть, юноша приобрел некачественные часы Audemars Piguet стоимостью не менее четырех фунтов стерлингов и Mercedes для сестры за 42 тысячи фунтов.
Еще 7,4 тысячи фунтов стерлингов обнаружили на его на банковском счете.
В суде румын заявил, что деньги он получил в качестве подарка во время их полноценных отношений, наполненных «любовью и гармонией». Он также заявил, что его бывшая возлюбленная подарила их безвозмездно.
Несмотря на утверждения парня, судья заморозил активы молодого человека по всему миру по настоянию серьезно настроенных на победу адвокатов богачки.
Кристиан встретила юношу в 2016 году, после того как развелась со своим мужем. Тогда она не знала, что молодой человек успел засветиться в СМИ как «успешный бизнесмен», который потратил 37 тысяч фунтов стерлингов на проституток за 250 фунтов.
«Я молод, красив и успешен — так почему же мне нельзя наслаждаться своей свободой?», — объявил он в прессе.
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