Оборонительные сооружения Тобольского Кремля впервые покажут в Тюменской области

ТЮМЕНЬ , 27 июля. / ТАСС /. Специалисты Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (ТИАМЗ) запустили новую экскурсию, в которую включены ранее недоступные оборонительные сооружения Тобольского Кремля. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в музее.

"Музей сегодня проводит экскурсию «Башни Тобольского Кремля», в ходе которой посетителям расскажут о том, какие тайны хранят эти старинные сооружения. Впервые мы приглашаем гостей побывать внутри оборонительных сооружений кремля, ранее этот объект не открывался, потому что использовался не по назначению. Первую экскурсию посетило больше людей, чем мы ожидали, поэтому мы планируем сделать ее постоянной", — сказала собеседница агентства.

Как пояснила ТАСС старший научный сотрудник ТИАМЗ Лариса Каримова, экскурсия начинается с истории основания города Тобольска , где создан архитектурный ансамбль различных сооружений, в том числе храмов и соборов, построенных в XVII-XVIII вв.

"Высота стен Тобольского Кремля достигает почти четырех метров, а протяженность — почти 620 метров. Здесь проводилась активная реставрация, поскольку многие стены были разрушены. Войны и бунты обошли Тобольск стороной, на башни белокаменного кремля никто никогда не нападал, но при этом они строились как оборонительные сооружения и были приспособлены для ведения верхнего боя. Раньше было девять башен, но до наших дней сохранились только семь", — уточнила она.