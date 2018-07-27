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Российский альпинист погиб в Кашмире, его напарник заблокирован на горе
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Российский альпинист погиб в Кашмире, его напарник заблокирован на горе 

ТАСС 2 часа назад
ИСЛАМАБАД, 27 июля. /ТАСС/. Российский альпинист погиб во время спуска с горы Латок I высотой 7145 метров в Гилгит-Балтистане (северная административная единица подконтрольной Пакистану части Кашмира). Его напарник заблокирован на крутом склоне, рассказал в пятницу ТАСС пресс-атташе посольства России в Пакистане Вячеслав Сентюрин.
"Российские альпинисты А. Гуков и С. Глазунов были заблокированы на крутом склоне, так называемой стене, — сообщил Сентюрин. — Данная информация поступила в посольство России от находящихся в базовом лагере альпинистов. Посольство России незамедлительно приступило к организации поисково-эвакуационной операции".
"Впоследствии из базового лагеря поступила информация о том, что Глазунов сорвался с горы и погиб. Гукову удалось закрепиться на высоте 6200 метров. Сейчас он остается там практически без снаряжения, большая часть которого была утрачена в результате падения его напарника", — добавили в посольстве.
По словам Сентюрина, «при активном участии почетного консула России в Пешаваре Арсаллы-хана к спасательной операции удалось привлечь местную организацию Askari Aviation, чьи вертолеты уже совершили несколько вылетов». «В результате действий пилотов удалось определить местоположение Гукова, однако дальнейшие вылеты были приостановлены в связи с нелетной погодой», — отметил пресс-атташе, добавив, что вертолеты находятся в готовности предпринять попытку эвакуации, как только позволят условия погоды.
"Посольство держит ситуацию с российскими альпинистами под плотным контролем", — подчеркнули в российской дипмиссии.
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