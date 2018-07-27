Глеб Никитин: «Рязанская область заинтересновалась проектом „Эффективная губерния“

Как рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин, коллеги из Рязани приехали в Нижегородскую область, чтобы изучить нижегородских опыт внедрения бережливых технологий в рамках проекта «Эффективная губерния» в промышленности, здравоохранении и госуправлении.

«Это уже не первая делегация, которая приезжает познакомиться с нижегородским опытом: у нас уже были представители Самарской, Кемеровской области , — отметил Глеб Никитин. — Мы запустили пилотные проекты практически во всех сферах. Это и здравоохранение, и социальная политика, и образование, и реальный сектор — промышленность и сельское хозяйство».

Большой интерес к нашему региону связан с тем, что Нижегородская область стала первым субъектом РФ , где к внедрению бережливых технологий ради повышения производительности труда применили комплексный подход. Сейчас в регионе реализуется около 350 проектов по внедрению бережливых технологий.

В частности, в Городецком МФЦ с февраля 2018 года в результате доработки автоматизированной информационной системы, устранения издержек в работе и выравнивания нагрузки персонала удалось сократить время обслуживания клиентов при государственной регистрации прав на недвижимость со 194 до 45 минут, а производительность труда повысить в 3 раза.

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области представило результаты проекта «Оптимизация процесса выдачи лицензий». С помощью бережливых технологий удалось сократить сроки рассмотрения заявлений и таким образом общее время выдачи документа с 30 до 15 дней и в 2 раза снизить количество отказов в выдаче лицензий. Кроме того, в министерстве внедрили систему «Электронный инспектор».

Глеб Никитин: Нижегородская область также стала одним из первых регионов России, где бережливые технологии масштабно внедряются в образовании. Уже более 60 организаций — это и техникумы, и школы, и даже высшие учебные заведения — вошли в пилотную зону.

«Мы впечатлены качеством и подходом нижегородцев ко внедрению этого проекта. Мы были в проектном офисе и посмотрели, как там все организовано. Те планы и документы, которые там находятся, — это действительно рабочие инструменты, которые помогают осуществлять и контролировать деятельность по улучшению качества жизни. Мы почерпнули для себя много полезного и планируем использовать опыт Нижегородской области в своей работе», — заявила глава делегации Рязанской области, гендиректор АНО «Центр бережного производства Рязанской области» Оксана Любимова.