Ещё
Глеб Никитин: «Рязанская область заинтересновалась проектом „Эффективная губерния“
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара

Глеб Никитин: «Рязанская область заинтересновалась проектом „Эффективная губерния“ 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Глеб Никитин: «Нижегородская область поделится опытом внедрения бережливых технологий с Рязанским регионом»Глеб Никитин: «Рязанская область заинтересновалась проектом «Эффективная губерния»Нижегородская область поделится опытом внедрения бережливых технологий с Рязанским регионом. Делегация посетила министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, поликлинику №7 в Нижнем Новгороде, ООО «Провенто» и МФЦ в Городце. Кроме того, представители Рязанской области ознакомились с работой проектного офиса правительства области и ГК «Росатом», который является координирующим центром проекта «Эффективная губерния».
Как рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин, коллеги из Рязани приехали в Нижегородскую область, чтобы изучить нижегородских опыт внедрения бережливых технологий в рамках проекта «Эффективная губерния» в промышленности, здравоохранении и госуправлении.
«Это уже не первая делегация, которая приезжает познакомиться с нижегородским опытом: у нас уже были представители Самарской, Кемеровской области, — отметил Глеб Никитин. — Мы запустили пилотные проекты практически во всех сферах. Это и здравоохранение, и социальная политика, и образование, и реальный сектор — промышленность и сельское хозяйство».
Большой интерес к нашему региону связан с тем, что Нижегородская область стала первым субъектом РФ, где к внедрению бережливых технологий ради повышения производительности труда применили комплексный подход. Сейчас в регионе реализуется около 350 проектов по внедрению бережливых технологий.
В частности, в Городецком МФЦ с февраля 2018 года в результате доработки автоматизированной информационной системы, устранения издержек в работе и выравнивания нагрузки персонала удалось сократить время обслуживания клиентов при государственной регистрации прав на недвижимость со 194 до 45 минут, а производительность труда повысить в 3 раза.
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области представило результаты проекта «Оптимизация процесса выдачи лицензий». С помощью бережливых технологий удалось сократить сроки рассмотрения заявлений и таким образом общее время выдачи документа с 30 до 15 дней и в 2 раза снизить количество отказов в выдаче лицензий. Кроме того, в министерстве внедрили систему «Электронный инспектор».
Глеб Никитин: Нижегородская область также стала одним из первых регионов России, где бережливые технологии масштабно внедряются в образовании. Уже более 60 организаций — это и техникумы, и школы, и даже высшие учебные заведения — вошли в пилотную зону.
«Мы впечатлены качеством и подходом нижегородцев ко внедрению этого проекта. Мы были в проектном офисе и посмотрели, как там все организовано. Те планы и документы, которые там находятся, — это действительно рабочие инструменты, которые помогают осуществлять и контролировать деятельность по улучшению качества жизни. Мы почерпнули для себя много полезного и планируем использовать опыт Нижегородской области в своей работе», — заявила глава делегации Рязанской области, гендиректор АНО «Центр бережного производства Рязанской области» Оксана Любимова.
Нижегородская правда: последние новости
Нижегородцы увидят «кровавую Луну» Внимание, поиск! В Нижнем Новгороде исчез журналист ИД «Аргументы и Факты» — Сергей Грачев В Нижнем Новгороде пройдет праздник воздухоплавания
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной396
Захарченко ранен214
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий693
Россиян могут лишить права на выезд54
Тысячи крымчан подозревают в измене родине110
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Политика
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение