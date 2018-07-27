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Жена Яценюка взялась за реабилитацию украинцев
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Жена Яценюка взялась за реабилитацию украинцев 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Как сообщает издание «Страна.ua», супруга бывшего премьер-министра работает психологом в отделении реабилитации Государственного научного учреждения «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами.
«Терезия Викторовна до 6 августа в отпуске, поэтому обращайтесь уже после», — сказали сотрудники Центра.
Это уникальное медицинское учреждение Украины оказывает широкий спектр услуг: экстренную, первичную, амбулаторную и стационарную специализированную и высокоспециализированную помощь взрослым и детям.
«Когда старшей дочке исполнилось 14 лет, я поняла, что механизмы воспитания уже не работают, что передо мной находится абсолютно взрослый человек, со своим характером, и иногда совершенно иным мнением. И что делать? Я начала читать книги, советоваться с друзьями. Моя приятельница шла учиться, подавала документы на факультет психологии, говорит: «Пошли со мной». И я на этой волне пошла и учусь уже второй год и много чего поняла, правда», — рассказала Терезия Яценюк в интервью «5 каналу» в марте 2016 года.
Арсений Яценюк возглавлял украинское правительство с 27 февраля 2014 года по 14 апреля 2016 года. В 1994-1995 годах, по данным Следственного комитета России, он участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях в Грозном, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии. Показания против Яценюка дали Станислав Клых и Николай Карпюк, обвиняемые в преступлениях во время первой Чеченской войны. В марте 2017 года городской суд города Ессентуки вынес решение о заочном аресте Яценюка.
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