Жена Яценюка взялась за реабилитацию украинцев

Как сообщает издание «Страна.ua», супруга бывшего премьер-министра работает психологом в отделении реабилитации Государственного научного учреждения «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами.

«Терезия Викторовна до 6 августа в отпуске, поэтому обращайтесь уже после», — сказали сотрудники Центра.

Это уникальное медицинское учреждение Украины оказывает широкий спектр услуг: экстренную, первичную, амбулаторную и стационарную специализированную и высокоспециализированную помощь взрослым и детям.

«Когда старшей дочке исполнилось 14 лет, я поняла, что механизмы воспитания уже не работают, что передо мной находится абсолютно взрослый человек, со своим характером, и иногда совершенно иным мнением. И что делать? Я начала читать книги, советоваться с друзьями. Моя приятельница шла учиться, подавала документы на факультет психологии, говорит: «Пошли со мной». И я на этой волне пошла и учусь уже второй год и много чего поняла, правда», — рассказала Терезия Яценюк в интервью «5 каналу» в марте 2016 года.