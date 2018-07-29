КНР стала основным торговым партнером Узбекистана после РФ

Ташкент, 29 июля / Синьхуа / — Китай стал основным торговым партнером Узбекистана после России по итогам первого полугодия 2018 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба узбекского Минвнешторга.

Товарооборот между Узбекистаном и Россией в первом полугодии составил 2,83 млрд долларов США или 16 проц. от общего товарооборота республики.

Китай занял второе место, товарооборот между двумя странами составил 2,81 млрд долларов США или 15,9 проц. от общего товарооборота.

Доля Казахстана в общем товарообороте Узбекистана составил 8,1 проц., а общий объем торговли между странами — 1,43 млрд долларов США.