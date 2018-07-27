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Застрелил прямо в сердце: свердловский охотник принял человека за лося
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Застрелил прямо в сердце: свердловский охотник принял человека за лося 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня вынесен приговор четырем мужчинам, промышлявших незаконной охотой. Кроме того, один из браконьеров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, принял проходящего мимо человека за животного и застрелил его из ружья.
Как рассказали журналисту «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в сентябре прошлого года компания свердловчан решила поохотиться на лосей недалеко от Березовского, при этом не имея разрешения на охоту. Вооружившись ружьями, четверо мужчин (двое — из Екатеринбурга, двое — из Березовского) отправились в лес и там им удалось застрелить одного лося. Пока трое браконьеров разделывали тушу, один из них пошел относить ружья в дом и по пути заметил странное копошение в кустах. Так как охотник был пьян, ему показалось, что это очередной лось. Мужчина выстрелил в кусты и попал в цель, но, как оказалось, не в ту, какую он ожидал: охотник застрелил прямо в сердце мужчину, жившего недалеко от места своей гибели.
Сегодня на заседании суда охотнику, по неосторожности убившего человека, назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с запретом заниматься охотой в течение 3 лет. Еще одному браконьеру — 1 год колонии с испытательным сроком на 2 года, а оставшимся двоим — штрафы в размере 150 тысяч и 120 тысяч рублей.
«Кроме того, суд удовлетворил иск министерства природных ресурсов и экологии области о возмещении ущерба в размере 121,5 тыс. рублей, причиненного в результате незаконной охоты», — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: pxhere.com
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