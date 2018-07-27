Во Владивостоке священники РПЦ попытались противостоять «языческому» Дню Нептуна

Во Владивостоке 28 июля пройдет традиционный для горожан и один из главных морских праздников — День Нептуна. Мероприятия приурочены ко Дню военно-морского флота, отмечаемого в России в последнее воскресенье июля. Однако в Русской православной церкви не могут смириться с чествованием языческого бога и в очередной раз выступили с протестом против этого праздника.

Дополнительное недовольство церковников вызвала весенняя инициатива мэра Виталия Веркеенко по созданию в городе резиденции морского божества, пишет

27 июля. В начале июня горадминистрация подала патент на бренд «Владивосток — резиденция Нептуна». Возвести ее хотят на Спортивной набережной.

"В городе у моря, который собирается стать туристическим центром, значимым для всего мира, должен быть такой миф. Есть резиденция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет. Причем ее и нигде в мире нет", — заявлял градоначальник.

Ответное выступление последовало от протоиерея I округа Владивостокской епархии Дмитрия Федорина.

"На светские торжества, в том числе и на День ВМФ, в качестве почетных гостей приглашаются представители епархии. Получается, что на одной и той же публичной площадке присутствуют как христианские ценности, так и языческие верования. Церковь в последние годы постоянно предлагает отказаться от Нептуна. Но это решение, в конечном итоге, должно приниматься на уровне командования флотом", — заявил священнослужитель.

"Если не остановить языческие заблуждения в зародыше, они могут вылиться в более серьезные вещи", — отметил он, правда, не уточнив, в какие именно.

РПЦ предлагает привлекать инвестиции молитвами

Кроме того, после заявления мэра о планах по резиденции Нептуна глава приморской митрополии Вениамин потребовал от Общественной палаты разъяснить, почему так необходима эта резиденция. Владыке пояснили, что проект способствует туризму и повышает привлекательность города.

"Конечно, туризм развивать нужно, но не ценой отказа от духовно-нравственных ценностей. Каких бы сиюминутных выгод не сулили народу в обмен на «чечевичную похлебку» в виде инвестиций, толку не будет. Нептун не поможет. А поможет молитва к Господу нашему Иисусу Христу и святым", заявил священнослужитель.

Отметим, РПЦ уже не раз протестовала против праздника, посвященного античному морскому богу. Еще в 2013 году в селе Морозовка Воронежской области священник попросил главу района

отменить

мероприятие, и власти последовали рекомендации представителя Церкви.

В том же году сообщалось, что программа празднования Дня ВМФ России в местах базирования флотов претерпит ряд изменений, из его сценария исключат подводную нечисть, прежде всего Нептуна со свитой. Однако Владивостока изменения практически не коснулись, в том же году там праздник прошел в традиционном формате

Кроме того, РПЦ выражала недовольство и другими «подозрительными» с ее точки зрения праздниками, например

фестивалем красок

Челябинске . В мае 2017 года местная епархия попросила прокуратуру проверить законность мероприятия.

"Принимая во внимание то, что в РФ не существует этноса — носителя индийской культуры, миссионерский отдел рассматривает праздник Холи как форму «мягкого», опосредованного прозелитизма, змеиного проникновения демонических практик в душу нашего народа с целью его деформации, разложения. Во избежание большой беды пора дать этому явлению принципиальную, в том числе правовую, оценку — не только на региональном, но и на федеральном уровне", — гласило обращение церковников.