О готовности досуговых и спортивных учреждений к 1 сентября поговорят на встрече с главой управы Савеловского

В среду, 1 августа, в управе Савеловского состоится очередная встреча Евгения Щербачева с местными жителями. Собравшиеся поговорят о работах по подготовке к 1 сентября учреждений досуга и спорта. Об этом рассказали в отделе управы по работе с населением.

— Тема предстоящей встречи: «О готовности досуговых учреждений и спортивных учреждений района к новому учебному году». После официального доклада Евгений Щербачев ответит на вопросы местных жителей, — отметил сотрудник отдела.

Принять участие во встрече могут все желающие. Адрес: Петровско-Разумовский проезд, дом 5. Предварительной регистрации не требуется. Начало мероприятия в 19.00. (мю)