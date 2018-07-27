Сотрудники библиотеки Савеловского района побывали в гостях у Зои Богуславской 

Сотрудники и читатели библиотеки №34 Савеловского района посетили фонд поэта Андрея Вознесенского и встретились с его вдовой Зоей Богуславской. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Ольга Измайлова.
— Поэт Сергей Аршинов представил свою новую поэму, которую посвятил этой необыкновенной женщине. В ближайшее время произведение увидит свет в одном из поэтических сборников Союза писателей, — поделилась Измайлова.
Зоя Богуславская, в свою очередь, подарила библиотеке свою новую книгу «Предсказание».
Напомним, адрес библиотеки №34 им. Вознесенского: улица Башиловская, дом 3. (мю)