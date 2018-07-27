Ещё
Прием предложений от граждан в стратегию развития Новосибирской области продлили до сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети

Прием предложений от граждан в стратегию развития Новосибирской области продлили до сентября 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников встретился с авторами самых интересных предложений в стратегию социально-экономического развития «Сибирское лидерство». По мнению Травникова, активность населения в содействии работе над стратегией превзошла все ожидания — по этой причине предложения через МФЦ и Общественную палату можно будет подавать до сентября. Всего, на сегодня, жители Новосибирской области внесли 3603 предложения.
Некоторые из них уже в ближайшее время будут воплощены. Так, врио главы региона поручил администрации Новосибирского района подготовить документы по созданию производственного кластера на территории Верх-Тулинского совета. Согласился Андрей Травников и с предложением сделать сайт областного министерства хозяйства «более понятным и ориентированным для людей», что и было поручено соответствующему ведомству.
«Мы еще раз получили подтверждение основных приоритетов и акцентов, по которым необходимо работать в первую очередь. Это позволило нам более точно почувствовать: здесь мы движемся в правильном направлении, и это находит отклик у жителей области, а здесь нужно дополнительно проработать, что-то где-то усилить, поправить. Привлечение жителей к разработке главного программного документа области позволяет избежать превращения в научный труд или какой-то популистский документ», — подвел итоги встречи врио губернатора Андрей Травников.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В ЦИК поступила заявка о пенсионном референдуме Спикер самарской губдумы Виктор Сазонов подал в отставку после ареста сына Депутаты Петербурга введут штрафы за незаконные экскурсии по крышам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта283
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара129
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий740
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной660
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать81
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение