Прием предложений от граждан в стратегию развития Новосибирской области продлили до сентября

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников встретился с авторами самых интересных предложений в стратегию социально-экономического развития «Сибирское лидерство». По мнению Травникова, активность населения в содействии работе над стратегией превзошла все ожидания — по этой причине предложения через МФЦ и Общественную палату можно будет подавать до сентября. Всего, на сегодня, жители Новосибирской области внесли 3603 предложения.

Некоторые из них уже в ближайшее время будут воплощены. Так, врио главы региона поручил администрации Новосибирского района подготовить документы по созданию производственного кластера на территории Верх-Тулинского совета. Согласился Андрей Травников и с предложением сделать сайт областного министерства хозяйства «более понятным и ориентированным для людей», что и было поручено соответствующему ведомству.

«Мы еще раз получили подтверждение основных приоритетов и акцентов, по которым необходимо работать в первую очередь. Это позволило нам более точно почувствовать: здесь мы движемся в правильном направлении, и это находит отклик у жителей области, а здесь нужно дополнительно проработать, что-то где-то усилить, поправить. Привлечение жителей к разработке главного программного документа области позволяет избежать превращения в научный труд или какой-то популистский документ», — подвел итоги встречи врио губернатора Андрей Травников.