Ещё
Россельхознадзор ограничил поставки продукции с предприятия «Евродон» в ЕАЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара

Россельхознадзор ограничил поставки продукции с предприятия «Евродон» в ЕАЭС 

Rambler News Service 2 часа назад
Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции с российского предприятия «Евродон» в страны ЕАЭС, говорится в сообщении ведомства.
Ограничения были введены после повторного выявления патогенных микроорганизмов в полуфабрикатах предприятия из мяса птицы.
«Согласно действующему законодательству в области ветеринарии Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в страны ЕАЭС продукции предприятия ООО «Евродон», Ростовская область, в связи с повторным выявлением патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в полуфабрикатах из мяса птицы», — говорится в сообщении.
Rambler News Service: последние новости
ЦБ назначил нового главу департамента информационной безопасности Минстрой создал комиссию для решения конфликтов между застройщиками и банками Союз вкладчиков попросил Думу довести до конца расследование действий ЦБ по «Югре»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной396
Захарченко ранен214
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий693
Россиян могут лишить права на выезд54
Тысячи крымчан подозревают в измене родине110
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Политика
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение