Россельхознадзор ограничил поставки продукции с предприятия «Евродон» в ЕАЭС

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции с российского предприятия «Евродон» в страны ЕАЭС , говорится в сообщении ведомства.

Ограничения были введены после повторного выявления патогенных микроорганизмов в полуфабрикатах предприятия из мяса птицы.