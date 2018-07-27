Россельхознадзор ограничил поставки продукции с предприятия «Евродон» в ЕАЭС 

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции с российского предприятия «Евродон» в страны ЕАЭС, говорится в сообщении ведомства.
Ограничения были введены после повторного выявления патогенных микроорганизмов в полуфабрикатах предприятия из мяса птицы.
«Согласно действующему законодательству в области ветеринарии Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в страны ЕАЭС продукции предприятия ООО «Евродон», Ростовская область, в связи с повторным выявлением патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в полуфабрикатах из мяса птицы», — говорится в сообщении.