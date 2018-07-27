Самарские студенты победили во всероссийском конкурсе благоустройства городов

Александра узнала о проекте в конце марта — начале апреля. С темой проекта победительница определилась сразу: «Остановки Самары как арт-объекты. Я как-то загорелась идеей создать концепцию нескольких остановок около знаковых мест Самары. Туристы проходят мимо остановки и узнают о близлежащей достопримечательности. Для местных жителей арт-остановки выполняют просветительскую функцию. Самарцы должны знать историю своего города».

Заочный тур закончился 25 мая. «Сроки горели. Я спохватилась, что до конца приема работ осталась неделя», — рассказывает героиня. Александра предложила одногруппникам работать в соавторстве. Всеволод Назаров подхватил идею, и лед тронулся. «Всеволод помогал с разработкой концепции предложенных мной остановок», — добавила девушка.

Остановки, которые студенты решили преобразить, располагаются около знаковых мест Самары: Центральный автовокзал, Самарский университет, Ботанический сад, Политехнический университет, железнодорожный вокзал, музей Алабина, цирк. Так, остановка около Центрального автовокзала была выполнена в виде автобуса, а около Ботанического сада распустился цветок. Установку «пришел — увидел — победил» дуэт юных архитекторов изначально не ставил. «Вдруг выстрелит? Мы решили ткнуть пальцем в небо и отправили работы», — поясняет Александра.

Через месяц Александра и Всеволод получили официальное приглашение по электронной почте. Из 1500 студентов заочного этапа конкурса только 200 участникам удалось пройти на очный. Выступили 143 человека в 12 номинациях. Сначала ребята хотели отказаться от участия из-за высокой конкуренции. «Поехали за опытом, эмоциями и московскими друзьями», — признается победительница конкурса.

Слушание проходило в Общественной палате Москве . Выступали в течение одного дня. Каждый из участников выступал перед комиссией с медиапрезентацией. Перед выступлением Александра волновалась: «Судьи постоянно говорили, что главное в проекте — оригинальность идеи. Я не была уверена, что займу призовое место». После выступления члены комиссии отметили, что хотели бы посмотреть на конструктивное решение проекта Александры и Всеволода. С ребятами также беседовали о дальнейших перспективах по развитию проекта.

22 июля в Общественной палате прошло официальное награждение, где ребятам вручили диплом второй степени и награду. Спустя неделю Александра вспоминает: «Я просто сидела и радовалась за участников, не рассчитывая на победу. Услышав, что мы заняли второе место, вскочила от неожиданного чувства радости».