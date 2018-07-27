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Умер журналист, общественник и поэт Виталий Шенталинский
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Умер журналист, общественник и поэт Виталий Шенталинский 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В возрасте 78 лет ушел из жизни журналист, создатель Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей России Виталий Шенталинский.
"Умер Виталий Шенталинский. Поэт, писатель, журналист, общественный деятель — и друг "Мемориала" с самого начала, на протяжении почти 30 лет", — сообщается на сайте правозащитного центра «Мемориал».
Виталий Шенталинский родился 7 октября 1939 года в Кемерове. Окончил Арктическое морское училище в Ленинграде и факультет журналистики МГУ. Много лет работал в журналистике: был редактором радио и телевидения, специальным корреспондентом журнала «Вокруг света», вел популярную рубрику «Хранить вечно» в журнале «Огонек». Является автором 12 книг, в которых собраны стихи и проза. Лауреат премий журналов «Звезда», «Огонек», «Сельская новь». В 1988 году создал и возглавил Комиссию по творческому наследию репрессированных писателей России.
"Без него этой комиссии не было бы — и не вернулись бы, не пришли бы к читателям многие сочинения погибших авторов. Его книги, переведенные на многие языки, будут продолжать его дело — напоминая о преступлениях против культуры, о погибших писателях, возвращая утраченное", — отмечается в сообщении на сайте «Мемориала».
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