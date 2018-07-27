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Очевидцы: в переходе станции «Горьковская» с потолка капает вода
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Очевидцы: в переходе станции «Горьковская» с потолка капает вода 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Вода капает с потолка пешеходного перехода на станции метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде, сообщил «Аиф-НН» очевидец.
По его словам, работники метрополитена поставили в местах протечки ведра, чтобы вода капала в них. Также в переходе установлены небольшие ограждения.
Ранее сообщалось, что 17 июля во время сильного ливня протек потолок в здании пригородных касс железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. Несколько плит навесного потолка выпали и сверху полилась вода, возле зоны с турникетами появились лужи.
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