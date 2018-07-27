Полномочия ФСИН могут перейти МВД, Росгвардии и Минздраву 

В Кремле рассматривают идею расформировать ФСИН и разделить его полномочия между разными ведомствами.
Об этом в пятницу, 27 июля, пишет РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что идею реформировать ФСИН обсуждают в Кремле уже больше года. По данным источников, перевоспитанием и ресоциализацией людей будет заниматься федеральное агентство при Минюсте. Охрана и спецподразделения ФСИН перейдут Росгвардии, полномочия по вербовке агентов в криминальной среде, прослушиванию телефонов и розыску беглых заключенных — МВД. Медицинским обслуживанием заключенных займется Минздрав, борьбой с коррупцией — ФСБ. При этом у ФСИН останется хозяйственная часть, этапирование заключенных и соблюдение режима исполнения наказаний.
Разработкой реформы занимается межведомственная рабочая группа, состоящая из сотрудников МВД, ФСБ, Минюста и государственно-правового управления президента. Отмечается, что есть и второй вариант реформы, который предполагает более радикальные перемены. Так, охраной колоний и конвоированием будет заниматься Росгвардия, к ней перейдет и спецназ. Все, что связано с внутренним устройством колоний, перейдет в ответственность нового управления МВД.
Источники утверждают, что второй варианта поддерживают большинство участников группы, но его осуществлению противоречат обязательства России в Совете Европы, согласно которым система наказания должна быть отделена от МВД и передана в Минюст.
Напомним, ранее реформировать ФСИН призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.