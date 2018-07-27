Левин одобрил инициативу по обязательной установке российского софта на смартфоны

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал инициативу о том, чтобы обязать производителей смартфонов устанавливать российский софт.

«Данная законодательная инициатива, разрабатываемая с участием Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, создаст более справедливые условия конкуренции на глобальном рынке приложений для устройств мобильной коммуникации, что позитивно отразится на развитии российской индустрии разработки программного обеспечения», — приводит его слова пресс-служба комитета.

Обоснованность данного решения подтверждается, например, тем фактом, что доминирующее положение программных продуктов Google было подвергнуто жёсткой критике со стороны Европейского союза , а также экспертного сообщества по всему миру.