Голодец поблагодарила главу Мордовии за качественную подготовку к ЧМ

Волков встретился с Голодец 26 июля в Москве

"Открывая рабочую встречу, вице-премьер поздравила главу республики и всех жителей Мордовии с успешным проведением матчей чемпионата мира по футболу, поблагодарила за качественную подготовку к этому крупнейшему спортивному мероприятию", — говорится в сообщении.

В продолжение темы состоялось обсуждение вопросов наследия чемпионата, эффективного использования созданной инфраструктуры, в том числе спортивной. В частности, Волков обратился к вице-премьеру с просьбой поддержать создание в Саранске федерального детского футбольного центра. В Мордовии с 2007 года функционирует межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья. После проведения чемпионата представляется целесообразным использовать созданную инфраструктуру для развития футбола.

Не менее значимое направление наследия — развитие туризма в городах-организаторах чемпионата. Ольга Голодец поддержала предложение главы Мордовии о разработке межрегиональных туристических маршрутов по типу «Золотого кольца» по городам, принимавшим международный турнир. Соответствующее поручение было дано министерству культуры

Еще одной важной темой встречи стало участие Мордовии в национальном проекте «Культура», который будет ориентирован на системные инвестиции в развитие культуры на ближайшие 6 лет, в первую очередь, в регионах России . Волков подчеркнул особую значимость национального проекта для жителей сельской глубинки и отметил, что регион примет максимальное участие в его реализации, в том числе на условиях софинансирования из республиканского бюджета.

В частности, Мордовия в рамках национального проекта планирует строительство, ремонт и модернизацию сельских учреждений культуры, оснащение музыкальных школ и школ искусств необходимыми инструментами и материалами, приобретение передвижных культурных центров, которые будут обслуживать сельские поселения, не имеющие стационарных учреждений культуры. В небольших населенных пунктах планируется оснастить кинозалы современным оборудованием с возможностью демонстрации фильмов в 3D.

Кроме того, на базе районных домов культуры в малых городах республики появятся виртуальные концертные залы, благодаря которым жители смогут смотреть прямые трансляции выступлений из филармоний Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Также в ходе рабочей встречи Волков заручился поддержкой вице-премьера в предоставлении средств из федерального бюджета на капитальный ремонт театра кукол республики Мордовия и реконструкцию культурно-спортивного комплекса «Алмаз» Лямбирского района под Республиканский центр татарской культуры.

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