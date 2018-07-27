В Севастополе завершили интеграцию ЦБК «Черноморец» в структуру «Севморзавода» 

Интеграция центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Черноморец» в структуру государственного предприятия «Севморзавод» завершена. В ближайшее время объединённые предприятия передадут в собственность оборонно-промышленного комплекса России, заявил замдиректора департамента экономического развития Севастополя Владимир Ежиков. Об этом сообщает ForPost.
По его словам, после передачи «Севморзавода» в федеральную собственность предприятие акционируют. Затем акции передадут в Объединённую судостроительную корпорацию. В дальнейшем она будет включать в себя мощности 13-го судоремонтного завода и 771-го ремонтного завода средств связи ЧФ.
По словам Ежикова, таким образом сформируется «серьёзный производственный блок по выполнению работ в сфере судостроения, плавкраностроения и судоремонта с конструкторским сопровождением».
Объединённые предприятия намерены обновить производственно-техническую базу «Черноморца», в том числе приобрести современное программное обеспечение и наладить контакты с Севастопольским государственным университетом. На базе этого вуза будут готовить специалистов для работы на предприятии.
Заместитель директора «Севморзавода» Георгий Иванов рассказал, что 20 июля 2018 года в штат объединённых предприятий приняли 41 работника — конструкторов, инженеров, а также сотрудников административных и технических подразделений. При интеграции предприятий принятый персонал сохранил рабочие места и заработную плату.