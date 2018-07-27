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Не то едим, не так живем? Россиянам рекомендуют худеть
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Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара

Не то едим, не так живем? Россиянам рекомендуют худеть 

РИА Новости 2 часа назад
Избыточная масса тела — у 40% трудоспособного населения России. Такие данные сообщил глава Росстата Александр Суринов. Специалисты считают, что причина в неправильном рационе: рыбы, овощей и фруктов — мало, а сосисок, вареных колбас, конфет и пирожных — много. И эти привычки, как говорят в Минздраве, никак не связаны с уровнем дохода.
Как решать эту проблему, если многие и за проблему-то избыточный вес не считают? Об этом в эфире радио Sputnik спорят топ-модель plus size, автор книги «В теле нестандарта» Диляра Ларина и журналист, автор блога о похудении «Мира против Жира» Мира Родригез.
Смотрите полную версию беседы:
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте» и Одноклассники.
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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