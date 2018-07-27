Росрыболовство вводит штрафы за превышение суточной нормы улова

Федеральное агентство по рыболовству вводит с 2019 года штрафы за превышение разрешенного объем добычи рыбы. Коэффициент суточной нормы будет установлен свой в каждом регионе, пишет «Экономика сегодня».

Как пояснил замруководителя ведомства, Петр Савчук , рыбакам, занимающимся промыслом у побережья Каспийского моря, будет разрешено за сутки вылавливать не больше 10 килограммов. Кроме того, в регионе в период с 16 мая по 20 июня ловля рыбы будет «вне закона» — из-за начала нереста белуги, осетра и других видов будет наложен запрет на рыбалку.

Ura.ru пишет, денежный штраф за нарушение норм составит от 2 до 300 тысяч рублей в зависимости от выловленного объема и территории.