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Росрыболовство вводит штрафы за превышение суточной нормы улова
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Росрыболовство вводит штрафы за превышение суточной нормы улова 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Федеральное агентство по рыболовству вводит с 2019 года штрафы за превышение разрешенного объем добычи рыбы. Коэффициент суточной нормы будет установлен свой в каждом регионе, пишет «Экономика сегодня».
Как пояснил замруководителя ведомства, Петр Савчук, рыбакам, занимающимся промыслом у побережья Каспийского моря, будет разрешено за сутки вылавливать не больше 10 килограммов. Кроме того, в регионе в период с 16 мая по 20 июня ловля рыбы будет «вне закона» — из-за начала нереста белуги, осетра и других видов будет наложен запрет на рыбалку.
Ura.ru пишет, денежный штраф за нарушение норм составит от 2 до 300 тысяч рублей в зависимости от выловленного объема и территории.
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