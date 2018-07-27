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В Приднестровье чествуют российских миротворцев
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В Приднестровье чествуют российских миротворцев 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
29 июля в Тирасполе отметят 26-ую годовщину ввода российских миротворцев в регион. За все это время в Зоне безопасности не было допущено ни одного военного или силового инцидента между конфликтующими сторонами, которые могли бы привести к дестабилизации обстановки.
Командование российского воинского контингента миротворческих сил (РВК МС) в Приднестровье поздравило личный состав, несущий службу на контрольно-пропускных пунктах в Зоне безопасности, с 26-ой годовщиной со дня начала миротворческой операции в регионе.
Военнослужащим были вручены ценные подарки и грамоты. Также для миротворцев внесены коррективы в рацион питания — личный состав, несущий службу в суточных нарядах, на миротворческих постах и контрольно-пропускных пунктах в Зоне безопасности, получает специальные праздничные блюда с преобладанием различных лакомств и сладостей.
29 июля в Приднестровье отметят 26-ую годовщину ввода российских миротворцев в регион. За все это время, включая текущий год, в Зоне безопасности не было допущено ни одного военного или силового инцидента между конфликтующими сторонами, которые могли бы привести к дестабилизации обстановки в регионе.
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