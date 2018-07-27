«Борлас» поможет городам стать «умнее»

Группа «Борлас» презентовала инновационные решения в сфере безопасности для технологии «smart-city», сообщает comnews.

Новые разработки помогут улучшить функционирование систем видеонаблюдения на городских пространствах с большим скоплением людей. Для этого «Борлас» создает и внедряет комплексы видеонаблюдения с высоким разрешением и специальной опцией видеоаналитики. Данные новации уменьшают расходы эксплуатацию систем в целом и повышают их эффективность.

О своих новых технологиях представители группы «Борлас» рассказали на научно-практическом форуме «Новейшие информационные технологии в проектировании и строительстве „Все лучшее — в стройку“, который проходил в Москве с 6 по 8 июля 2018 года.