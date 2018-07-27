Хозяйства двадцати районов Самарской области ведут уборку озимых культур

В губернии стартовала уборочная кампания. В этом году предстоит собрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 1,05 млн га, что соответствует уровню прошлого года. При этом площадь уборки озимых зерновых культур составляет более 360 тыс. га, яровых — около 690 тыс. гектаров.

На юге Самарской области наступила полная спелость зерна. Сейчас в уборочную кампанию включились хозяйства 20 муниципальных районов. В ближайшее время хлеба подойдут и на севере региона — там приступят к уборке озимых уже на этой неделе. По данным на 26 июля, обмолочено 29,5 тыс. га, или 8,2% от планируемой уборочной площади озимых (3% от всей площади зерновых). Намолочено более 67,5 тыс. тонн зерна при средней урожайности 23 ц/га. Наибольшая урожайность озимых — 30 ц/га — зафиксирована в хозяйствах Безенчукского и Ставропольского районов, свыше 28 ц/га — в Приволжском и Кошкинском районах.

Как сообщают в минсельхозе региона, основной объем полученной пшеницы соответствует продовольственным кондициям (третий и четвертый классы). В целом с озимого клина прогнозируется получить более 700 тыс. тонн зерна. Полностью готовы мощности для послеуборочной доработки зерна и его хранения — зерноочистительные комплексы, элеваторы, складские помещения.

К уборке яровых культур приступят примерно через 10 дней. Как сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области — руководителя департамента растениеводства, технической политики и мелиорации Сергей Ершов , из-за суховеев и почвенной засухи недобор яровых будет ощутимым. Дожди не смогли поправить их состояние, особенно в южных районах. А вот в центре и на севере региона осадки положительно сказались на наливе ячменя и яровой пшеницы. Также по всей губернии дожди благотворно повлияли на развитие подсолнечника, кукурузы, нута, сои и многолетних трав.

"В хозяйствах, использующих современные технологии земледелия, посевы страдают в наименьшей степени, — отметил замминистра. — Подбор сортов, новая техника даже при крайне неблагоприятных погодных условиях позволяют аграриям гарантированно получать урожай. Если бы мы не применяли новейшие технологии в растениеводстве, последствия аномальной погоды были бы намного ощутимее. Даже в такой засушливый год, как нынешний, когда в течение двух месяцев на территории основных зерносеющих районов области не выпало ни капли дождя и в пахотном слое практически не осталось влаги, растения выжили. В 2009–2010 годы растения погибали тысячами гектаров, сейчас этого нет, несмотря на жару за 40 градусов. Мы научились бороться с засухой, полностью исключить ее влияние, конечно, невозможно, но минимизировать потери можно".

Прогноз министерства по урожаю зерновых пока остается прежним — примерно 1,7-1,8 млн тонн. Даже в этих условиях будет полностью обеспечена потребность региона в продовольственном, фуражном зерне и в семенном материале. Еще примерно 900 тыс. тонн зерна останется на реализацию за пределами области.