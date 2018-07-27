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Глава управы района Аэропорт встретится с местными жителями 1 августа
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Глава управы района Аэропорт встретится с местными жителями 1 августа 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В среду, 1 августа, состоится очередная встреча главы управы района Аэропорт Сергея Овчинникова с местными жителями. Собравшимся расскажут о работе по пресечению несанкционированной торговли. Об этом сообщили в управе.
− Заместитель главы управы выступит с докладом о проделанной работе, после чего ответит на вопросы местных жителей, — пояснил сотрудник отдела по работе с населением.
Принять участие во встрече могут все желающие. Встреча пройдет в здании управы района Аэропорт по адресу ул. Усиевича, д. 23/5. Начало в 19.00. (мю)
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