Новый свет: энергетики меняют уличное освещение в Оренбуржье

Матеевский сельсовет, заключивший энергосервисный контакт первым в регионе, уже ощутил выгоду. Новые светодиодные светильники позволяют экономить более 200 тысяч киловатт-часов в год, что составляет более 1 миллиона рублей.

На сегодняшний день в Оренбургской области заключено 13 энергосервисных контрактов с ООО «ЕЭС-Гарант» на замену уличного освещения. Недавно закончились работы на востоке региона: в Орске модернизировано 10,5 тысяч приборов освещения. В Бузулуке уже заменено 10 тысяч светильников, в Бугуруслане — 3,25 тысячи.

Новые светодиодные светильники обладают рядом преимуществ: они имеют рабочий ресурс не менее 100 тысяч часов горения, работают в режиме повышенной влажности в диапазоне температур от — 40 до +50 градусов, то есть идеальны для резко континентального климата. Кроме того, приборы являются экологически чистыми. Планируемая экономия бюджета — от 40 до 80% от объема потребления электроэнергии прошлых лет в случае соблюдения графика горения. У муниципального образования, как заказчика, по условиям контракта может оставаться до 15% от достигнутой экономии ежемесячно, а после окончания срока действия контракта они могут использовать высвобождающиеся деньги по своему усмотрению.