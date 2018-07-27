Ещё
Новый свет: энергетики меняют уличное освещение в Оренбуржье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара

Новый свет: энергетики меняют уличное освещение в Оренбуржье 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Матеевский сельсовет, заключивший энергосервисный контакт первым в регионе, уже ощутил выгоду. Новые светодиодные светильники позволяют экономить более 200 тысяч киловатт-часов в год, что составляет более 1 миллиона рублей.
На сегодняшний день в Оренбургской области заключено 13 энергосервисных контрактов с ООО «ЕЭС-Гарант» на замену уличного освещения. Недавно закончились работы на востоке региона: в Орске модернизировано 10,5 тысяч приборов освещения. В Бузулуке уже заменено 10 тысяч светильников, в Бугуруслане — 3,25 тысячи.
Новые светодиодные светильники обладают рядом преимуществ: они имеют рабочий ресурс не менее 100 тысяч часов горения, работают в режиме повышенной влажности в диапазоне температур от — 40 до +50 градусов, то есть идеальны для резко континентального климата. Кроме того, приборы являются экологически чистыми. Планируемая экономия бюджета — от 40 до 80% от объема потребления электроэнергии прошлых лет в случае соблюдения графика горения. У муниципального образования, как заказчика, по условиям контракта может оставаться до 15% от достигнутой экономии ежемесячно, а после окончания срока действия контракта они могут использовать высвобождающиеся деньги по своему усмотрению.
АиФ-Оренбург: последние новости
Где в Оренбурге не будет света 27 июля? В ТОП должников за энергорерурсы попали предприятия, больница и школы В Оренбурге в День Военно-Морского Флота пройдет праздничный митинг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной407
Захарченко ранен215
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий693
Россиян могут лишить права на выезд53
Тысячи крымчан подозревают в измене родине113
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Политика
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение