Полпред в УрФО и врио главы ЯНАО осмотрели инфраструктуру Северного широтного хода

ТАСС , 27 июля. Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов и врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в пятницу осмотрели инфраструктуру Северного широтного хода (СШХ) в ходе вертолетного облета. Об этом сообщают в пресс-службе правительства ЯНАО. «Николай Цуканов смог оценить масштабы будущей и уже проделанной работы. Например, увидел место, запланированное под строительство моста через реку Обь. Сейчас там проходят профильные работы. Специалисты производят отсыпку площадки для проведения изысканий, испытаний оборудования и стыковки свай. Закончить определение несущей способности грунта планируется до конца сентября, после чего полученные данные будут внесены в проектную документацию», — сказано в сообщении.

Участники облета смогли ознакомиться с инфраструктурными объектами, находящимися поблизости. Среди них участок железнодорожной линии Обская-Бованенково и район прилегающей к нему станции, где планируется создание многоцелевого транспортного узла.

"Арктическая железнодорожная магистраль откроет доступ сразу к нескольким крупным, но в то же время труднодоступным месторождениям, сократит время и во многом упростит доставку грузов из Западной Сибири через порт Сабетта и Карское море в порты Белого, Баренцева и Балтийского морей, разгрузит Транссиб", — рассказал Дмитрий Артюхов полпреду президента.

Основой грузового потока Северного широтного хода и линии Бованенково-Сабетта станет углеводородное сырье. В восточном направлении предполагается отправка материалов, необходимых для освоения месторождений, среди которых различное оборудование, трубы, железобетонные изделия.

В общей сложности Николай Цуканов пробудет на Ямале два дня.

Северный широтный ход Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата.

В мае Максим Соколов , исполнявший тогда обязанности министра транспорта РФ , заявлял, что строительство СШХ завершится в 2023 году. Ранее сообщалось, что проект будет реализовываться в 2018-2022 годах.

Общая протяженность Северного широтного хода составляет 686 км. Затраты на создание железнодорожной магистрали оцениваются более чем в 230 млрд рублей.

Надым — В октябре 2016 года РЖД и правительство ЯНАО согласовали проект, предусматривающий строительство железной дороги Обская — Салехард Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево с железнодорожными подходами. Для РЖД это будет первый проект по схеме концессии. Согласно презентации РЖД, доля концессионера (специальной проектной компании) составляет 113 млрд рублей, концедента — 30 млрд рублей, РЖД — 105 млрд рублей.

Создание магистрали будет способствовать комплексному экономическому и территориальному развитию всего Ямало-Ненецкого автономного округа. Существующая транспортная инфраструктура недостаточно развита, чтобы обеспечить полномасштабную разведку и эксплуатацию месторождений, а также транспортировку добываемого сырья. СШХ соединит Северную и Свердловскую железные дороги, и станет элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно-ресурсного потенциала российской арктической зоны. Кроме того, проект позволит разгрузить Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив тем самым осуществить перевозку новых видов грузов.