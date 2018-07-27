Полпред в УрФО и врио главы ЯНАО осмотрели инфраструктуру Северного широтного хода 

ТАСС, 27 июля. Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов и врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в пятницу осмотрели инфраструктуру Северного широтного хода (СШХ) в ходе вертолетного облета. Об этом сообщают в пресс-службе правительства ЯНАО. «Николай Цуканов смог оценить масштабы будущей и уже проделанной работы. Например, увидел место, запланированное под строительство моста через реку Обь. Сейчас там проходят профильные работы. Специалисты производят отсыпку площадки для проведения изысканий, испытаний оборудования и стыковки свай. Закончить определение несущей способности грунта планируется до конца сентября, после чего полученные данные будут внесены в проектную документацию», — сказано в сообщении.
Участники облета смогли ознакомиться с инфраструктурными объектами, находящимися поблизости. Среди них участок железнодорожной линии Обская-Бованенково и район прилегающей к нему станции, где планируется создание многоцелевого транспортного узла.
"Арктическая железнодорожная магистраль откроет доступ сразу к нескольким крупным, но в то же время труднодоступным месторождениям, сократит время и во многом упростит доставку грузов из Западной Сибири через порт Сабетта и Карское море в порты Белого, Баренцева и Балтийского морей, разгрузит Транссиб", — рассказал Дмитрий Артюхов полпреду президента.
Основой грузового потока Северного широтного хода и линии Бованенково-Сабетта станет углеводородное сырье. В восточном направлении предполагается отправка материалов, необходимых для освоения месторождений, среди которых различное оборудование, трубы, железобетонные изделия.
В общей сложности Николай Цуканов пробудет на Ямале два дня.
Северный широтный ход Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата.
В мае Максим Соколов, исполнявший тогда обязанности министра транспорта РФ, заявлял, что строительство СШХ завершится в 2023 году. Ранее сообщалось, что проект будет реализовываться в 2018-2022 годах.
Общая протяженность Северного широтного хода составляет 686 км. Затраты на создание железнодорожной магистрали оцениваются более чем в 230 млрд рублей.
В октябре 2016 года РЖД и правительство ЯНАО согласовали проект, предусматривающий строительство железной дороги Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево с железнодорожными подходами. Для РЖД это будет первый проект по схеме концессии. Согласно презентации РЖД, доля концессионера (специальной проектной компании) составляет 113 млрд рублей, концедента — 30 млрд рублей, РЖД — 105 млрд рублей.
Создание магистрали будет способствовать комплексному экономическому и территориальному развитию всего Ямало-Ненецкого автономного округа. Существующая транспортная инфраструктура недостаточно развита, чтобы обеспечить полномасштабную разведку и эксплуатацию месторождений, а также транспортировку добываемого сырья. СШХ соединит Северную и Свердловскую железные дороги, и станет элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно-ресурсного потенциала российской арктической зоны. Кроме того, проект позволит разгрузить Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив тем самым осуществить перевозку новых видов грузов.
Помимо строительства Северного широтного хода для обеспечения необходимой пропускной способности предусмотрена реконструкция участков Северной железной дороги от станции Коноша до станции Обская протяженностью 1667 км.