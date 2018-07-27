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Россия строит три самых мощных в мире ледокола
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Россия строит три самых мощных в мире ледокола 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июл — Sputnik. Грандиозные планы России по дальнейшему освоению Арктики требуют соответственных им технических возможностей. В связи с этим на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда» проходит постройка атомного ледокола «Лидер».
Заместитель министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев рассказал РИА Новости о том, что одновременно строятся сразу три самых мощных в мире атомных ледокола проекта 10510. Кроме того, планируется создание новой серии дизельных ледоколов.
Судостроительный комплекс «Звезда» находится на берегу бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края. Это единственный в России производитель средне— и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородов, в том числе судов ледового класса и элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.
На размещение площадки для строительства «Лидера» также претендовал и Балтийский завод в Санкт-Петербурге. Проектантом атомного ледокола проекта 10510 стало ЦКБ «Айсберг» из Санкт-Петербурга.
Новые атомоходы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. «Лидер» обеспечит круглогодичный проход судов по Северному морскому пути.
Для полноценного освоения Арктики потребуется три таких ледокола. К 2027 году первый «Лидер» должен быть уже спущен на воду.
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