Россия строит три самых мощных в мире ледокола

СУХУМ, 27 июл — Sputnik . Грандиозные планы России по дальнейшему освоению Арктики требуют соответственных им технических возможностей. В связи с этим на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда» проходит постройка атомного ледокола «Лидер».

Заместитель министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев рассказал РИА Новости о том, что одновременно строятся сразу три самых мощных в мире атомных ледокола проекта 10510. Кроме того, планируется создание новой серии дизельных ледоколов.

Судостроительный комплекс «Звезда» находится на берегу бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края . Это единственный в России производитель средне— и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородов, в том числе судов ледового класса и элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.

На размещение площадки для строительства «Лидера» также претендовал и Балтийский завод Санкт-Петербурге . Проектантом атомного ледокола проекта 10510 стало ЦКБ «Айсберг» из Санкт-Петербурга.

Новые атомоходы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. «Лидер» обеспечит круглогодичный проход судов по Северному морскому пути.

Для полноценного освоения Арктики потребуется три таких ледокола. К 2027 году первый «Лидер» должен быть уже спущен на воду.