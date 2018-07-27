Фермерская ярмарка открылась в Щелковском районе

В поселке Фряново Щелковского района в пятницу стартовала фермерская ярмарка выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фермерская ярмарка продлится до понедельника. Посетители ярмарки могут приобрести сезонные овощи и фрукты по доступным ценам. Организаторы также подготовили развлекательную программу для детей и взрослых. Добавляется, что администрация района выделила бесплатные торговые места для жителей, которые не могут за них заплатить.

На центральном рынке в Щелкове оборудован торговый ряд для местных жителей, торгующих продукцией с приусадебных участков. С них не будет взиматься плата за место.