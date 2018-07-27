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Фермерская ярмарка открылась в Щелковском районе
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Фермерская ярмарка открылась в Щелковском районе 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
В поселке Фряново Щелковского района в пятницу стартовала фермерская ярмарка выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фермерская ярмарка продлится до понедельника. Посетители ярмарки могут приобрести сезонные овощи и фрукты по доступным ценам. Организаторы также подготовили развлекательную программу для детей и взрослых. Добавляется, что администрация района выделила бесплатные торговые места для жителей, которые не могут за них заплатить.
На центральном рынке в Щелкове оборудован торговый ряд для местных жителей, торгующих продукцией с приусадебных участков. С них не будет взиматься плата за место.
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