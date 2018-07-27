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Интерактивный лекторий о психическом здоровье пройдет в Москве 2 августа
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Интерактивный лекторий о психическом здоровье пройдет в Москве 2 августа 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Второго августа состоится интерактивный лекторий психоневрологического центра имени Зиновия Соловьева департамента здравоохранения Москвы «Путь к себе» на тему: «Депрессия и антидепрессанты», говорится в сообщении пресс-службы департамента.
«Специалисты расскажут, как диагностировать у себя депрессию, что такое послеродовая депрессия, в каких случаях стоит принимать антидепрессанты, а также проведут тренинг и обучат желающих техникам саморегуляции», — отмечается в сообщении.
В рамках лектория каждый желающий сможет анонимно побеседовать со специалистом, задать вопросы и получить необходимую консультацию.
Интерактивный лекторий «Путь к себе» — новый проект Научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева, миссия которого заключается в том, чтобы показать важность диалога и арт-терапии в заботе о своем здоровье.
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