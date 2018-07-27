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Застреливший свердловчанина браконьер получил 2 года колонии
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Застреливший свердловчанина браконьер получил 2 года колонии 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Березовском вынесен приговор браконьерам за незаконную охоту, случайной жертвой которой стал прохожий. Уроженцы поселка Монетный братья Иван и Сергей Сазоновы, а также екатеринбуржцы Андрей Кадников и Евгений Князев признаны виновными в незаконной охоте, а Иван Сазонов осужден еще и за причинение смерти по неосторожности.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в сентябре 2017 года квартет незаконно охотился на лосей в окрестностях поселков Монетный и Первомайский. Сергею Сазонову отвели роль помощника при разделывании туши и перевозке мяса, остальные выслеживали добычу.
20 сентября браконьеры завалили лося недалеко от Монетного, после чего Иван Сазонов понес оружие домой, а остальные остались свежевать добычу.
По дороге к дому нетрезвый мужчина увидел в кустах силуэт и, решив, что это животное, выстрелил в него. Стоявший в зарослях случайный прохожий погиб на месте — пуля попала в сердце.
Суд назначил Ивану Сазонову наказание в виде двух лет колонии-поселения с лишением права заниматься охотой на срок три года. Андрей Кадников получил год лишения свободы с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься охотой. Евгений Князев и Сергей Сазонов оштрафованы на 150 и 120 тысяч рублей соответственно.
Также квартет должен возместить Минприроды нанесенный ущерб в 121,5 тысячи рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее по теме: Житель Монетного погиб от пули браконьера под Екатеринбургом
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