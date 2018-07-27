Черчесов: «В Госдуме работают профессионалы, мне сложно оценивать такой орган»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» ответил на вопрос, как он относится к тому, что за время ЧМ-2018 в Госдуме «пропихнули не сильно популярные реформы».

«По поводу Госдумы… На тех полях мы еще не играем. Сложно оценивать такой высокий орган. Не хотелось бы быть дилетантом в таких серьезных вопросах, разглагольствовать и умничать. Давайте дождемся окончательного решения. Там работают профессиональные люди. Не хочу оказываться на месте тех, которые за меня что-то думают, ничего не понимая. Не буду говорить, о чем не знаю», — сказал Черчесов.

19 июля в Государственной думе, в частности, прошло голосование по законопроекту о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет и для женщин до 63. Законопроект был принят в первом чтении, его поддержали 328 депутатов, 104 проголосовали против, воздержавшихся не было.

Газзаев в Госдуме проголосовал против повышения пенсионного возраста