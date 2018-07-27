Госадмтехнадзор добился устранения 90% нарушений в Лосино‑Петровском с начала года

По итогам работы с начала 2018 года более 90% всех выявленных инспекторами Госадмтехнадзора Московской области в Лосино-Петровском нарушений устранены, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Исполнение остальных предписаний остается на контроле сотрудников Щелковского отдела Госадмтехнадзора.

«Для пресечения размещения транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, а также на детских игровых площадках в ответ на обращения граждан инспекторами надзорного ведомства совместно с административной комиссией городского округа Лосино-Петровский были проведены рейды по улицам Ленина и Гоголя. Также активные граждане помогают в работе инспекторов, используя мобильное приложение «Народный инспектор»», — сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева

По ее словам, для установления личностей правонарушителей был направлен запрос в органы ГИБДД . По полученной информации возбуждено 28 административных дел, а «письма счастья» отправились к своим законным владельцам.

Она отметила, что второе место по количеству устраненных нарушений — уборка дорог, улиц, тротуаров, внутридворовых территорий и проездов, а также площадок перед входами в здания. К ответственности за данные нарушения сотрудники надзорного ведомства привлекали правонарушителей 12 раз.

Меньше всего было зафиксировано недочетов, связанных с установкой средств размещения информации вне отведенных для этих целей местах. Инспекторы проводили дополнительно разъяснительную работу о необходимости получения соответствующих разрешений на размещение каких-либо информационных конструкций согласно порядку, определенному действующим законодательством.