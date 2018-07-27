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Крымчанка испекла в подарок девяти-килограммовый самовар (фото!)
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Крымчанка испекла в подарок девяти-килограммовый самовар (фото!) 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Лидия Постникова из Симферополя сделала необычный подарок для коллекционера самоваров. За неделю она испекла 3D торт в виде самовара весом девять килограммов — сообщает «Комсомольская правда. Крым».
По образованию женщина кулинар-технолог. Два года занимается выпечкой и тортами с различными фигурками из мастики. «Захотелось сделать что-то необычное, самовар в натуральную величину, чтобы нельзя было отличить от настоящего», — рассказала Лидия Постникова.
К созданию сладкого шедевра подключился и ее супруг Игорь. Он сделал каркас из ДСП для увесистого торта, который кулинар лепила из мастики, сверяясь с оригиналом самовара.
Когда фигура была готова, Лидия сделала его двухъярусным, как свадебный, чтобы удобнее было разрезать.
«Коржи выкладывала, как пирамидку. Они у меня были слоями — шифоновый бисквит (красного цвета) и ванильный. А крем — капучино. Решила, что самовар должен быть серебряного цвета, такая пищевая краска как раз есть. Красила с помощью аэрографа», — поделилась подробностями женщина.
Именинник подумал, что подарок — это настоящий самовар, не подозревая, что он съедобный.
«В руках держал, чистил, но никогда самовар еще не ел», — рассмеялся любитель старинных русских чайников.
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