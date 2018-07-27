Вертолет США «обронил» иллюминатор над Токио

Военный вертолет США потерял иллюминатор во время полета недалеко от Токио. Жертв нет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на японского министра обороны Ицунори Онодэра.

После взлета с военной базы в Ацуги от вертолета отвалился иллюминатор. При этом ущерба на земле нет. Тем не менее Япония потребовала от США предоставить информацию о причинах происшествия и принять меры для предотвращения подобного в будущем.

«Хотя это случилось в пределах военной базы США и обошлось без жертв, падение иллюминатора представляет собой серьезный вопрос», — прокомментировал Онодэра.

В конце апреля самолет авиакомпании Air India, который летел из Амритсара в Нью‐Дели, попал в зону турбулентности из-за треснувшего стекла иллюминатора.