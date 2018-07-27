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Вертолет США «обронил» иллюминатор над Токио
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Вертолет США «обронил» иллюминатор над Токио 

360tv.ru 1 час назад
Военный вертолет США потерял иллюминатор во время полета недалеко от Токио. Жертв нет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на японского министра обороны Ицунори Онодэра.
После взлета с военной базы в Ацуги от вертолета отвалился иллюминатор. При этом ущерба на земле нет. Тем не менее Япония потребовала от США предоставить информацию о причинах происшествия и принять меры для предотвращения подобного в будущем.
«Хотя это случилось в пределах военной базы США и обошлось без жертв, падение иллюминатора представляет собой серьезный вопрос», — прокомментировал Онодэра.
В конце апреля самолет авиакомпании Air India, который летел из Амритсара в Нью‐Дели, попал в зону турбулентности из-за треснувшего стекла иллюминатора.
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