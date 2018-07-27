Ещё
Здесь будут растить рыбу. В Тазовском осмотрели место под будущий завод
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара

Здесь будут растить рыбу. В Тазовском осмотрели место под будущий завод 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В поселке Тазовский осмотрели место возведения будущего завода по разведению молоди рыб ценных пород. Напомним, проектирование и возведение такого завода на территории Тазовского района предусмотрено в рамках соглашения о взаимодействии между правительствами ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, ОАО «АК „Транснефть“ и АО „Корпорация Развития“.
На месте будущей стройки побывали временно исполняющий полномочия главы района Василий Паршаков, первый заместитель главы администрации района Сергей Семериков, глава посёлка Омпа Яптунай, руководители отраслевых структур администрации района и представители общественности.
»Предстоит проделать много работы, чтобы подготовить земельный участок к строительству. К 1 декабря текущего года будет подготовлен проект завода, строительство его планируется на 2019 год. Сроки производства работ будем строго соблюдать», — сказал Василий Паршаков.
В настоящее время одобрено техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ, которое было проработано со специалистами Российской академии наук, Госрыбцентром, — сообщает администрация Тазовского района. По документации завод должен обеспечить ежегодный выпуск не менее 10 миллионов подрощенной молоди сиговых рыб в реку Таз.
«Наличие своего маточного стада рыб на производстве не планируется, только подращивание малька. Сбор икры будет производиться в бассейне реки Таз», — пояснил Сергей Семериков.
Глава района отметил, что этот вопрос стоит на контроле временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Артюхова. Василий Паршаков добавил, что органы местного самоуправления полностью поддерживают этот проект и будут активно участвовать в его реализации.
Отметим, на Ямале возобновить промышленный вылов ценных пород рыб планируют к 2025 году. Одно из мероприятий «дорожной карты» развития аквакультуры — искусственное воспроизводство «живого серебра» и возвращение его в промысел.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Салехарде на Полуе утонула женщина Главы уходят в сети. Александр Моор завел аккаунты в Instagram и ВКонтакте Довозят и пашут. Квадроциклы незаменимы на лесных пожарах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной414
Захарченко ранен
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий692
Россиян могут лишить права на выезд52
Тысячи крымчан подозревают в измене родине114
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Политика
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение