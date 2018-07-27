Здесь будут растить рыбу. В Тазовском осмотрели место под будущий завод

ХМАО и В поселке Тазовский осмотрели место возведения будущего завода по разведению молоди рыб ценных пород. Напомним, проектирование и возведение такого завода на территории Тазовского района предусмотрено в рамках соглашения о взаимодействии между правительствами ЯНАО Тюменской области , ОАО «АК „Транснефть“ и АО „Корпорация Развития“.

На месте будущей стройки побывали временно исполняющий полномочия главы района Василий Паршаков, первый заместитель главы администрации района Сергей Семериков , глава посёлка Омпа Яптунай, руководители отраслевых структур администрации района и представители общественности.

»Предстоит проделать много работы, чтобы подготовить земельный участок к строительству. К 1 декабря текущего года будет подготовлен проект завода, строительство его планируется на 2019 год. Сроки производства работ будем строго соблюдать», — сказал Василий Паршаков.

В настоящее время одобрено техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ, которое было проработано со специалистами Российской академии наук , Госрыбцентром, — сообщает администрация Тазовского района. По документации завод должен обеспечить ежегодный выпуск не менее 10 миллионов подрощенной молоди сиговых рыб в реку Таз.

«Наличие своего маточного стада рыб на производстве не планируется, только подращивание малька. Сбор икры будет производиться в бассейне реки Таз», — пояснил Сергей Семериков.

Глава района отметил, что этот вопрос стоит на контроле временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Артюхова. Василий Паршаков добавил, что органы местного самоуправления полностью поддерживают этот проект и будут активно участвовать в его реализации.

Отметим, на Ямале возобновить промышленный вылов ценных пород рыб планируют к 2025 году. Одно из мероприятий «дорожной карты» развития аквакультуры — искусственное воспроизводство «живого серебра» и возвращение его в промысел.