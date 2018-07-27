Омичи выставляют во дворах деревянные скульптуры

В Советском округе Омска прошёл окружной этап конкурса «Омские улицы».

Жители украшали свои дворы небольшими скульптурами, разбивали палисадники, высаживали цветы. Как отмечает пресс-служба мэрии, омичи отдали предпочтение фигуркам из дерева.

По итогам конкурса, победителями признаны:

дом № 38 по ул. 20 Партсъезда — за лучшую клумбу во дворе дома, Александр Сливнев, микрорайон «Береговой» — за лучший палисадник во дворе частного дома, дом № 7 по ул. Бархатовой — за лучший палисадник в многоквартирном доме, дом № 7, корп. 2 по ул. Светлой и дом № 38 по ул. 20 Партсъезда — за лучший двор, улица Новая в микрорайоне «Большие Поля» стала самой красивой в округе, дом № 3 по улице Светлой — за лучшую дворовую площадку.

Теперь победители примут участие в городском этапе конкурса.

Отметим, что на этот этап поступило более 50 заявок.